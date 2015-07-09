قيادى حوثى: الهدنة الإنسانية لمدة اسبوع غير كافية فى اليمن

أكد قيادى لدى جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، أن الجماعة تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى اليمن.

وقال محمد البخيتى: "موقفنا فى جماعة أنصار الله واضح، فنحن نقف مع أى خطوة يتم اتخاذها للتخفيف عن المواطنين اليمنيين."

وأشار البخيتى إلى أن الهدنة الإنسانية لمدة أسبوع غير كافية، وذلك لأن الهدف من الهدنة ليس إيصال المساعدات، بقدر ما هو السماح باستئناف الحركة التجارية ووصول البضائع إلى كافة المناطق اليمنية، والمناطق التى تشهد اشتباكات، وخصوصاً مدينة عدن، جنوبى اليمن.

وأضاف البخيتى "من المؤسف أن يأخذ التوصل لهذه الهدنه وقتاً طويلاً جداً، حيث كان من المفترض أن تتم الموافقة عليها منذ مدة طويلة من أجل الدخول فى مواضيع الحوار الرئيسية والمتعلقة باختيار رئيس توافقى جديد وحكومة يمنية جديدة، لأن معظم التداعيات الحاصلة حالياً فى البلد هى نتيجة الفراغ الحاصل فى السلطة."

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء اليوم الخميس، أنها تتوقع أن يبدأ يوم غد الجمعة تنفيذ هدنة إنسانية غير مشروطة لمدة أسبوع فى اليمن، من أجل السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية اللازمة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس "يتطلع الأمين العام إلى التزام كل أطراف الصراع فى اليمن ببدء هدنة إنسانية غير مشروطة فى يوم الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان."

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