بدء اجتماع رؤساء التحرير بنقابة الصحفيين لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب

بدا منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وذلك لمناقشة النصوص المتعلقة بالصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

شارك فى الاجتماع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد ميرى وخالد البلشى، وأسامة داوود، وإبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد، ومحمود كامل من أعضاء مجلس النقابة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، وعلاء العطار رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، ووائل لطفى رئيس تحرير جريدة الصباح، وجمال بخيت، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وإبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان، ومحمد الباز رئيس التحرير التنفيذى لـ"البوابة نيوز".

كما شارك فى الاجتماع الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وجمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائى، وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف.

- رؤساء تحرير الصحف يتوافدون على نقابة الصحفيين لمناقشة قانون الإرهاب