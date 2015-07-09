أكرم القصاص يشارك بمناقشة رؤساء التحرير لقانون الإرهاب نيابة عن خالد صلاح

شارك الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع"، فى الاجتماع الذى يعقده مجلس النقابة برئاسة النقيب يحيى قلاش، مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، لمناقشة النصوص المتعلقة بالصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد، نيابة عن الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع".

كما وصل الى مقر النقابة، الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وجمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وجمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائى، وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، للمشاركة فى الاجتماع، ونور الهدى ذكى.