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بالفيديو..الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة باليمن يدعو لشن هجمات على أمريكا

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بالفيديو..الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة باليمن يدعو لشن هجمات على أمريكا بالفيديو..الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة باليمن يدعو لشن هجمات على أمريكا
دعا أبو هريرة قاسم الريمى، الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة فى اليمن، إلى شن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال تسجيل صوتى بثته القاعدة اليوم الخميس.

وفى أول خطاب لــ"الريمى" له منذ توليه زعامة التنظيم بعد مقتل ناصر الوحيشى قال: "على الجميع توجيه سهامهم وسيوفهم ضد الولايات المتحدة"، متعهدًا بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى.

وأكد تنظيم القاعدة أن قائد التنظيم فى جزيرة العرب، ناصر الوحيشى، قتل فى غارة أمريكية بطائرة بدون طيار فى اليمن بيونيو الماضى، فى هجوم على محافظة حضرموت .

وكان الوحيشى يعد الرجل الثانى فى قيادة التنظيم، كما كان السكرتير الخاص السابق لزعيم التنظيم أسامة بن لادن، وأعلن التنظيم تولى قاسم الريامى الزعامة خلفًا للوحيشى.


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