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سقوط "موجه" و"حواس" بــ "هيروين" و"بانجو " فى بورسعيد

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سقوط "موجه" و"حواس" بــ "هيروين" و"بانجو " فى بورسعيد سقوط "موجه" و"حواس" بــ "هيروين" و"بانجو " فى بورسعيد
ألقى رجال مباحث بورسعيد القبض على مسجلين فرض سيطرة أثناء ترويجهما للمخدرات على عملائهما بنطاق حى الزهور وحرروا لهما المحضر اللازم وأحالوهما الى النيابة العامة .

كانت تحريات الرائد محمد مسعد رئيس مباحث قسم الزهور توصلت الى ترويج مسجلين فرض سيطرة للمخدرات على المقاهى وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من القبض عليهما وتبين انهما" أ إ ح" وشهرته "حواس" مسجل جنائيا فرض سيطرة بحوزته 25 لفافة من نبات البانجو المخدر ومبلغ وهاتف محمول و مطواة و" ج أ م "و شهرته "موجه" بحوزته 14 تذكرة هيروين ومبلغ وهاتفين محمول.

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مصر 365