فك لغز اختطاف مواطن فى ظروف غامضة بالعريش

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها، أنه ورد اتصال تليفونى من أحد المواطنين يفيد بقيام 5 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى شمال سيناء باختطاف أحد الأشخاص من أمام مسجد الخلفاء الراشدين ووضعه داخل شنطة السيارة، وفروا هاربين تجاه وسط المدينة.

على الفور تم النشر عن السيارة وإخطار إدارة شرطة النجدة وتكليف الأقوال والدوريات الأمنية بالعمل على سرعة ضبطها ومستقليها.

وتمكن القول الأمنى رقم 13 "التدخل السريع" من ضبط السيارة، وتبين أن قائدها يدعى كريم.ع. ك.أ 53 سنة مقاول إنشاءات، مقيم شارع 23 يوليو دائرة قسم شرطة ثان العريش، وتبين عدم وجود أى أشخاص برفقته أو بداخل شنطة السياره، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة ثان العريش.

وبمواجهته بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، اعترف بصحة الواقعة، وعلل ذلك بأن شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية باختطاف حقيبة شقيقة زوجته المدعوة إيمان.ع.م.خ 48 سنة موظفة، مقيمة دائرة قسم شرطة ثالث العريش وبداخلها مبلغ مالى وهاتفى محمول وفيزا كارت، حال سيرها بمنطقة الخلفاء الراشدين، ولم تقم بالإبلاغ عن الواقعة، وبعدها تلقت اتصال هاتفى من أحدهما لمساومتها على إعادة المسروقات مقابل مبلغ مالى، وتم تحديد موعد للمقابلة لإعادة المسروقات، وحال مشاهدته للسارق قام باصطحابه عنوة داخل شنطة السيارة والتوجه به إلى أحد المنازل، لإجباره على إعادة المسروقات.

وأرشد المتهم إلى مكان احتجاز الشخص المخطوف، وتبين أنه يدعى إبراهيم. أ. إ. م. ح 17 سنة عامل بناء مقيم بحى الفواخرية دائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وأقر المخطوف بصحة واقعة السرقة، بالاشتراك مع شخص آخر يدعى السيد.ط.ا.ع، وشهرته "السيد بطاطا" مقيم حى السمران، دائرة قسم شرطة ثالث العريش، والذى تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة المعدة له بطريق تحركاته ومحل إقامته مستقلاً دراجه بخارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بواقعة السرقة بالاشتراك مع المتهم، تم التحفظ على المتهمين والسيارة والدراجة البخارية، وعرضهم على النيابة العامة.

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