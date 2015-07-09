لو بتشعر بغثيان بعد شرب المياه.. تجنب الساقعة وفتش عن التهاب القولون

أرسلت قارئة تقول إنها تتبع نظامًا غذائيًا لخفض الوزن الزائد، وقد نصحها الطبيب بشرب كوبين من الماء على الريق يوميًا، ولكنها تعانى من الإصابة بأعراض الغثيان وألم المعدة إذا ما تناولت الماء على الريق. وتسأل عن طرق علاج هذا العرض وأسبابه؟

ويجيب عن سؤالها أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف موضحًا أن الإصابة بالأعراض التى تشكو منها القارئة، يحدث لسبين الأول هو تناول الماء المثلج، والذى يؤدى إلى الإصابة بألم فى الأمعاء التى تتميز غالبًا بدرجة حرارتها العالية نسبيًا، وبالتالى يؤدى تناول الماء المثلج إلى اضطرابها بصورة كبيرة مع ظهور أعراض الغثيان.

والسبب الآخر تبعًا لرأى خالد يرجع إلى الإصابة بالتهابات القولون ومشاكل المرىء وقرح المعدة، وهو من الأسباب المرضية التى يجب البحث عنها وتحديدها والبدء فى علاجها بصورة سريعة.

وفى النهاية ينصح خالد القارئة بضرورة تجنب تناول الماء المثلج وتناوله بدرجة تقارب درجة حرارة الجو، خاصة الأكواب التى يتم تناولها فى فترة الصباح وعلى الريق، وحال استمرار تلك الأعراض يفضل استشارة طبيب الأمراض الباطنية للتأكد من عدم وجود مشاكل مرضية وراء هذا العرض.

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