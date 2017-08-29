ننشر تفاصيل مشروع "سكن مصر" بالمنيا وأسعار الوحدات

مصراوي Masrawy

المنيا ــ ريمون الراوي:

أسند جهاز مدينة المنيا الجديدة، عمليات تنفيذ وتشطيب 48 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لـ 5 شركات مقاولات، لإنجاز حصة المنيا من المشروع، الذي يمثل نوعًا من أنواع مشاريع الإسكان المميز، الذي يجري تسليم الحاجزين فيه الوحدات بتشطيب على أعلى مستوى، وبمساحة 100 متر مربع.

وبدأ تنفيذ العمارات والوحدات قبل شهر من الآن، وتحديدًا في منتصف شهر يوليو الماضي، وكشف مصدر بجهاز مدينة المنيا الجديدة، طلب عدم ذكر اسمه، أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 عمارة إسكان متوسط "دار مصر" بالمدينة، وأن إحدى شركات المقاولات تنفذ أعمال مرافق لمدينة المنيا الجديدة بإجمالي 140 مليون جنيه.

وتبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة 1296 وحدة سكنية بمنطقة امتداد المنيا الجديدة، ويتم تسليم الحاجزين للوحدات بعد إجراء قرعة علنية.

وتكون جميع الوحدات منهية التشطيب وبمستوي تشطيب متميز، تتمتع منطقتها بسياج شجري حول المشروع شامل أعمال تنسيق الموقع، والخدمات التجارية، بالإضافة لوجود حدائق خاصة لوحدات الدور الأرضي.

وتتنوع مساحات الوحدات بين 4 مساحات للمسطح "الشقة"، وهي مساحات: 106 متر مربع، 115 متر مربع، 117 متر مربع، 118 متر مربع، على أن يحتسب سعر المتر المربع الواحد 3400 جنيه، يتم سداد مبلغ جدية الحجز فيها وهو 35 ألف جنيه بفرع بنك الإسكان والتعمير بالمنيا.

وتتوفر كراسات الشروط لوحدات مشروع "سكن مصر"، بفروع بنك التعمير والإسكان، المخصصة لبيع كراسات شروط المشروع.

من جهة أخرى، تتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ويشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز والتخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.

ويتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من يوم الأحد 10/9/2017 وحتى يوم الخميس 5/10/2017 لدى فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد على استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة:

اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم، ولن يلتفت إلى استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقًا للمحدد.