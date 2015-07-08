لو مريض سكر اعرف إزاى تصوم من غير أضرار ومضاعفات

مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارًا، كما أنه يسبب قلقًا كبيرًا للمصابين به بسبب مضاعفاته، ومع دخول شهر رمضان المبارك يجب على مريض السكر الذى يسمح له الطبيب بالصيام اتباع بعض الإرشادات والاهتمام بنوعية الطعام الذى يتناوله، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة ومرتفعة السكريات والسعرات الحرارية، وأخذ الأدوية الخاصة فى المواعيد التى يحددها الطبيب لتجنب ارتفاع أوهبوط السكر، واستشارة الطبيب المعالج بالصيام، لأن هناك بعض المرضى الذين ينصح بعدم صيامهم فى شهر رمضان المبارك.

وحول صيام مرضى السكر يشير الدكتور مصطفى عبد العزيز، استشارى الباطنة والسكر ورئيس قسم الباطنة ورئيس اللجنة العلمية فى مستشفى الهرم، إلى أن هناك بعض المرضى الذين ننصحهم بتجنب الصيام أثناء شهر رمضان المبارك، وذلك تجنبًا لحدوث بعض المضاعفات كارتفاع فى نسبة السكر فى الدم أو هبوطه.

ويتابع رئيس قسم الباطنة فى مستشفى الهرم، أن الحامل التى تعانى من مرض السكر ينصح بعدم صيامها وذلك لأن الحمل يزيد من مقاومة الأنسولين فى الجسم، وقد يتسبب الصيام فى إصابتها بهبوط فى مستوى السكر فى الدم.

ويضيف استشارى الباطنة والسكر، أنه ينصح بعدم الصيام للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة كالالتهاب الرئوى والمصابين بارتفاع أنزيمات الكبد والحصوات الكلوية، بالإضافة إلى مرض السكر، لأن هؤلاء الأشخاص يحتاجون للماء طيلة الوقت، وذلك لتجنب حدوث أى مضاعفات للمرض كانخفاض فى نسبة السكر فى الدم والدخول فى غيبوبة سكر.

>ويقدم رئيس قسم الباطنة فى مستشفى الهرم، طرق التغذية السليمة لمرض السكر أثناء شهر رمضان المبارك، وهى:

>1- وجبة الإفطار يجب أن تكون منخفضة السعرات الحرارية، وتبدأ بتناول 2 كوب من الماء ثم عصير العرقسوس أو الكركديه فى حالة عدم الإصابة بارتفاع فى ضغط الدم، أو عصائر غير مضاف إليها السكر.

>2- نسبة البروتين تكون من 15 الـ20% من الوجبة المقدم، وينصح بالإكثار من تناول الأسماك.

>3- والكاربوهيدرت 50% أى أخذ طبق من الخضراوات الخضراء وحفنة صغيرة من النشويات.

>4- الدهون 30%، مع ضرورة الطهى ببعض الزيوت غير الضارة على صحة الإنسان، كزيت الذرة والزيتون.

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