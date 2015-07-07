لتفادى الإمساك.. تناول خضراوات وفاكهة وعيش بالردة وقلل القمح والدقيق

الإمساك أحد الأعراض الشهيرة والتى يعانى منها الكثير من الأشخاص نتيجة إصابتهم ببعض الاضطرابات بالجهاز الهضمى، والتى ينتج عنها حدوث الإمساك، وكذلك عدم تناول المياة بصورة كافية.

وحول ذلك يقول الدكتور أحمد غازى مدرس مساعد الأمراض المتوطنة بجامعة الأزهر، إن الأمساك هو عبارة عن حدوث صعوبة أثناء عملية الأخراج أو قلة عدد مرات التبرز عن معدلها الطبيعى على فترات.

ويستكمل د. غازى قائلا "أحيانا يساهم الإمساك فى حدوث صلابة بالبراز نتيجة جفافه، مسببا بعض الألم والإحساس بالضيق أثناء عملية التبرز، مما يجعل الشخص يشعر بعدم الراحة ونزول البراز كاملا بعد التبرز.

ويتابع د. غازى قائلا "السبب المباشر لحدوث الإمساك عدم وجود نسبة كافية من الماء فى البراز نتيجة عدم تناول الأغذية التى تحتوى على الألياف الغذائية، مما ينتج عنه برازا صلبا غير ليّن جاف بالتالى يحدث الإمساك".

لذلك ينصح د. غازى الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بدون وجود سبب مرضى يؤدى للإمساك ببعض النصائح التى يجب مراعاتها مثل:

>1) شرب المياه بكمية كافية.

>2) تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذئية مثل الفواكة والخضراوات والعيش بالردة.

>3) الإقلال من تناول الأغذية التى تحتوى على القمح والدقيق بكثرة.