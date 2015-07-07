أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لتفادى الإمساك.. تناول خضراوات وفاكهة وعيش بالردة وقلل القمح والدقيق

Google+ Print
لتفادى الإمساك.. تناول خضراوات وفاكهة وعيش بالردة وقلل القمح والدقيق لتفادى الإمساك.. تناول خضراوات وفاكهة وعيش بالردة وقلل القمح والدقيق
الإمساك أحد الأعراض الشهيرة والتى يعانى منها الكثير من الأشخاص نتيجة إصابتهم ببعض الاضطرابات بالجهاز الهضمى، والتى ينتج عنها حدوث الإمساك، وكذلك عدم تناول المياة بصورة كافية.

وحول ذلك يقول الدكتور أحمد غازى مدرس مساعد الأمراض المتوطنة بجامعة الأزهر، إن الأمساك هو عبارة عن حدوث صعوبة أثناء عملية الأخراج أو قلة عدد مرات التبرز عن معدلها الطبيعى على فترات.

ويستكمل د. غازى قائلا "أحيانا يساهم الإمساك فى حدوث صلابة بالبراز نتيجة جفافه، مسببا بعض الألم والإحساس بالضيق أثناء عملية التبرز، مما يجعل الشخص يشعر بعدم الراحة ونزول البراز كاملا بعد التبرز.

ويتابع د. غازى قائلا "السبب المباشر لحدوث الإمساك عدم وجود نسبة كافية من الماء فى البراز نتيجة عدم تناول الأغذية التى تحتوى على الألياف الغذائية، مما ينتج عنه برازا صلبا غير ليّن جاف بالتالى يحدث الإمساك".

لذلك ينصح د. غازى الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بدون وجود سبب مرضى يؤدى للإمساك ببعض النصائح التى يجب مراعاتها مثل:
>1) شرب المياه بكمية كافية.
>2) تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذئية مثل الفواكة والخضراوات والعيش بالردة.
>3) الإقلال من تناول الأغذية التى تحتوى على القمح والدقيق بكثرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365