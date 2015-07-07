بالصور.. بحيرة التمساح تجذب أهل الإسماعيلية لصيد الأسماك فى رمضان

يمارس أهل مدينة الإسماعيلية هواية صيد الأسماك خلال رمضان، حيث يجذبهم هدوء بحيرة التمساح من لقضاء أوقات الفراغ، فتجدهم يجلسون على شاطئ البحيرة أو بالقرب من المجرى الملاحى لقناة السويس، يمسكون بأدوات صيدهم انتظارا لما ستخرج به من البحر.

تتضاعف أعداد ممارسى هذه الهواية فى شهر رمضان خاصة بعد صلاة العصر، وتزامن الشهر الكريم مع فصل الصيف وبداية موسم الصيد فى بحيرة التمساح وانتشار السمك الشبار صغير الحجم الشهير باسم "الجوابى" أحد الأسماك المفضلة لأهل الإسماعيلية.

يقول محمد عبد الفتاح، محاسب: "الأصل فى الهواية هو الاستمتاع بالصيد أكثر من جلب سمك للطعام، وإن كنا نفرح لاصطياد أسماك جيدة".

ويضيف، "شهرى يونيو ويوليو يكون حجم الأسماك صغيرا، والأماكن التى بها أحجام كبيرة ممنوع فيها الصيد للهواة بسبب تأمين قناة السويس حاليا، ونكتفى بقضاء وقت العصر أمام البحر ولا تهم كمية الأسماك المصطادة".

إسلام السيد شاب أنهى دراسته بالعام الجامعى الثالث بجامعة قناة السويس، ويقضى فترة ما بعد العصر وانتظار غروب الشمس فى هواية الصيد مع أربعة من أصدقائه يتجمعون يوميا على البحيرة بطريق نمرة 6.

ويقول إسلام "لا أمارس الصيد كثيرا فى المعتاد وأفضل الركض فى فترة ما قبل الغروب ولكن بسبب إرهاق الصيام أفضل الصيد أكثر عن الركض".

وعلى شاطئ التعاون وقف خمسة أصدقاء بقصبات الصيد وحمل أحدهم صندوقا به قطع ثلج وكمية من "الشبار الصغير"، ويقول محمد على "تعلمت الصيد منذ الصغر من والدى وأعود لممارسته فى رمضان بسبب ضغط العمل اليومى".



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تنتشر هواية صيد الأسماك فى رمضان



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منطقة التعاون أفضل مناطق صيد السمك "الجوابى"



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صيد القوارب مسموح به نهارا فقط فى البحيرة بسبب تأمين القناة



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قوارب صيد ترسو على شاطئ البحيرة



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شاب يلقى بسنارته للصيد فى منطقة نمرة 6



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طفل يشارك والده هواية الصيد



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فى شهر رمضان وتحديدا بعد صلاة العصر يتضاعف أعداد ممارسى هذه الهواية



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طعم الأسماك الصغيرة



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شهرى يونيو ويوليو ينتشر فيهما أسماك الدنيس والشبار الصغير



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السمك "الجوابى" أحد أكلات السمك المفضلة بالإسماعيلية



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صياد وقف يفرغ شبكة صيده على شاطئ البحيرة وقت غروب الشمس



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إفراغ شبكة الصيد من الأسماك



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العصر توقيت مثالى للصيد مع انخفاض درجات الحرارة



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تجمع الأصدقاء للصيد أحد النزهات المفضلة بالإسماعيلية



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سمك البطيط الصغير



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هدوء البحيرة يستهوى المواطنين للاستمتاع بالصيد



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أماكن قليلة على البحيرة تصلح للصيد



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شاب يبدأ الصيد بمنطقة التعاون