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التقرير الأسبوعي للرئاسة: تعيين رئيس جديد لـ"الدستورية" وحوار "الأهرام" أبرز أنشطة مرسي.. وحركة محافظين قريبة

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التقرير الأسبوعي للرئاسة: تعيين رئيس جديد لـ"الدستورية" وحوار "الأهرام" أبرز أنشطة مرسي.. وحركة محافظين قريبة التقرير الأسبوعي للرئاسة: تعيين رئيس جديد لـ"الدستورية" وحوار "الأهرام" أبرز أنشطة مرسي.. وحركة محافظين قريبة

كتب : أحمد البهسناوي وصالح إبراهيم منذ 9 دقائق

أصدرت رئاسة الجمهورية، تقريرها الأسبوعي حول أنشطة الرئيس محمد مرسي على مدار أيام الأسبوع الجاري، وتمثلت أبرز الأنشطة التي قام بها الرئيس في لقاءه القوى والأحزاب الإسلامية للتشاور حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وهو اللقاء الذى عقد بمقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

كما أشار التقرير إلى قرار مرسي بتعيين المستشار عدلي منصور رئيسا للمحكم الدستورية العليا، خلفا للمستشار ماهر البحيري الذي يبلغ السن القانونية بحلول 30 يونيو الجاري.

وعدد التقرير بعض الأنشطة التي قام بها الرئيس، وتضمنت استقباله لمحافظ شمال سيناء لمناقشة التصور المقترح لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة، بجانب ترأسه لمجلس الأمن القومي بمقر قصر الاتحادية الثلاثاء الماضي لمناقشة عدد من الملفات من بينها الأمن المائي والأمن الداخلي.

وذكر التقرير، أن أنشطة الرئيس شملت لقاءه مع وزير العدل المستشار أحمد سليمان، فضلا عن وزير خارجية رومانيا تيتوس كورلاتيان، كما تضمن نشاط الرئيس إجراء حوار صحفي مع جريدة الأهرام.

وحصر التقرير عدد من الأنشطة التي شهدها قصر الاتحادية على مدار الأسبوع، وكان من بينها عقد مائدة مستديرة برئاسة الجمهورية تحت عنوان: القوة الناعمة المصرية في ظل التحديات الحالية، برئاسة الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، بجانب المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، وأكد فيه أن حركة المحافظين ستتم خلال أيام، ودعم الدولة للتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

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