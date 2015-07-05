محافظ كفر الشيخ يدعو لمؤتمر دعم قصور وبيوت الثقافة

أكد المحافظ أن الدعوة لهذا المؤتمر يهدف لحل مشاكل قصور الثقافة والارتقاء بالدور الثقافى على مستوى قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة عقب عيد الفطر المبارك .
جاء ذلك خلال لقائه بفريق مكافحة الفساد بالقطاعات الحكومية والإدارات المحلية بحضور المهندس مجدى عطالله السكرتير العام المساعد الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة .
كما حث المحافظ رجال الاعمال والمواطنين على التبرع لصالح تطوير منظومة الصحة بكفرالشيخ مؤكدا ان منظومة الصحة تحتاج الى تطوير وتوجية هذه التبرعات حتى نصل لابعد وحدة صحية وابعد قرية .
>و طالب المحافظ المواطنين والعاملين بالتبرع بجزء من زكاة المال ومن روابتهم لصالح تحسين وتطوير المرافق الصحية بالمحافظة.
من جهة اخرى شدد المحافظ على متابعة ومراقبة منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية قائلا: ان دور المحافظة قدمت المكان مجانا للتاجر وتتحمل فواتير الكهرباء وعلى التاجر تقديم وعرض السلع بجودة عالية واسعار مخفضة والا مغادرة المنفذ فورا.