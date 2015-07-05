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محافظ سوهاج : إزالة 38 حالة تعدى على الأراضى الزراعية

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محافظ سوهاج : إزالة 38 حالة تعدى على الأراضى الزراعية محافظ سوهاج : إزالة 38 حالة تعدى على الأراضى الزراعية
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز سوهاج وجرجا وطهطا والمنشاة قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 38 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية.

واضاف: تمت إزالة عدد 18 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز سوهاج ، وإزالة عدد 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا ، وكذلك إزالة عدد 8 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية ناحية مركز طهطا ، وعدد 5 حالات ناحية مركز المنشاة .

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .
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