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تجديد بروتوكول التعاون العلمى بين جامعة الزقازيق وأكاديمية العلوم ببلغاريا

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تجديد بروتوكول التعاون العلمى بين جامعة الزقازيق وأكاديمية العلوم ببلغاريا تجديد بروتوكول التعاون العلمى بين جامعة الزقازيق وأكاديمية العلوم ببلغاريا
أعلنت جامعة الزقازيق تجديد بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين أكاديمية البحث العلمى وأكاديمية العلوم البلغارية للأعوام 2016/2018.

أكد أنه فى إطار ذلك تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن طلب مقترحات بحثية لإدراجها ضمن البروتوكول المذكور على أن يتفق الباحثان المصرى والبلغارى على صيغة المشروع ويتقدم كل منهما بمقترح المشروع للأكاديمية وأكاديمية العلوم البلغارية فى ذات الوقت، وذلك وفقا لاستمارة المشروعات الموجودة بوحدة إدارة المشروعات.

وأشان الجامعة أن البرنامج يسرى لمدة 36 شهرا، وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 30 ألف جنيه سنويا، لافتا إلى أن أخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 31 أغسطس 2015 .
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