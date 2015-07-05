بالصور مدير أمن بنى سويف يُكرّم شهيد ومصابى حادث إطلاق نار على سيارة شرطة

قام اللواء محمد أمين أبو طالب مدير أمن بنى سويف اليوم الأحد بتكريم أسرة أمين الشرطة الشهيد عماد ربيع والمصابين الذين كانوا برفقته أثناء مأمورية تأمين الطريق الزراعى (ببا - الفشن).

وكان أمين شرطة يدعى عماد ربيع محمد، 45 سنة، قد لقى مصرعه بطلق نارى بالرقبة، مقيم الفشن، وأصيب محمد حسنى محمد، 35 سنة، رقيب شرطة، مصاب بكدمات، نور عبد الفتاح حسين، 35 سنة، أمين شرطة، مصطفى حسين محمد، 35 سنة، جروح وكدمات، رقيب شرطة، ومصطفى أحمد محمد، كدمات وجروح، 36 سنة، فى حادث هجوم على سيارة شرطة من قوة تأمين الطرق التابعة لمركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف، أمام قرية طحا البيشة التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف.

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مدير الامن يكرم اسرة الشهيد عماد ربيع



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ويكرم احد المصابين فى الحادث



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جانب من التكريم