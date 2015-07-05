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أمن الشرقية يلقى القبض على 4 من جماعة القرآنيين بكفر صقر

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أمن الشرقية يلقى القبض على 4 من جماعة القرآنيين بكفر صقر أمن الشرقية يلقى القبض على 4 من جماعة القرآنيين بكفر صقر
ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، القبض على 4 أشخاص ينتمون لجماعة "القرآنيين"، بقرية أبو حريز التابعة لمركز كفر صقر، وتم التحفظ عليهم للتحقيق معهم.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد أيمن الفقى مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بإلقاء القبض على كل من " أحمد. م. س" 65 سنة صاحب ورشة نجارة و"رضا ع ع ، 35 سنة، مدرس، و" الألفى. م. م " 60 سنة صاحب ورشة، و" وعبد الرزاق. ح.ع" 65 سنة، موظف بالمعاش، وجميعهم مقيمون قرية أبوحريز التابعة لكفر صقر.

أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، بأنه تم القبض عليهم كإجراء احترازى، وتم اصطحابهم إلى أحد الأماكن الأمنية للتحقيق معهم.

وأضاف المصدر أنه جار فحصهم من قبل جهاز الأمن الوطنى، وأن القبض عليهم كنوع من مراجعة نشاطهم، خاصة فى ظل الأوضاع التى تشهدها البلاد.

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مصر 365