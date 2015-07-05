بالصور.. اندلاع النيران فى شبكة اتصالات لشركة محمول بالعاشر من رمضان

فوجئ سكان المجاورة 44 بالعاشر من رمضان دائرة قسم تانى العاشر، بنشوب حريق فى شبكة اتصالات إحدى شركات المحمول عقب صلاة الفجر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمدينة العاشر من رمضان من إخماد الحريق بعد إبلاغ القسم بالواقعة، وأكدت تحريات المباحث بقيادة المقدم أحمد متولى رئيس مباحث قسم ثانى، أن السبب وراء الاحتراق هو تلف أسلاك الشبكة، حيث قال غفير الموقع، إنه منذ فترة وأسلاك الشبكة تحدث شرذا وقبل قيامة بالإبلاغ نشب الحريق.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، بواقعة الحريق وباشرت النيابة العامة التحقيق.



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