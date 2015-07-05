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إسعاف البحر الأحمر: 4 مصابين بين الناجيين من غرق سفينة سفاجا

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إسعاف البحر الأحمر: 4 مصابين بين الناجيين من غرق سفينة سفاجا إسعاف البحر الأحمر: 4 مصابين بين الناجيين من غرق سفينة سفاجا
قال الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إنه تم نقل 4 مصابين من الناجيين من غرق سفينة البضائع "طابا" بالقرب من سفاجا تم نقلهم جميعا لمستشفى سفاجا المركزى.

وأوضح جميل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الإصابات متوسطة ما بين جروح وكسور، مؤكدا أن مرفق إسعاف البحر الأحمر أرسل 8 سيارات لميناء سفاجا لاستقبال الناجيين فور إنقاذهم من جانب القوات البحرية.

وكانت قد هرعت لنشات تابعة للقاعدة البحرية فى سفاجا فور استقبالها لإشارة استغاثة من سفينة البضائع "طابا"، وتمكنت من إنقاذ طاقمها بالكامل وعددهم 27 شخصا جميعهم مصريين وكذلك 10 سائقين كانوا على متنها 8 منهم مصريين وسودانى ولبنانى.

وتبين حسبما ذكر عبد الرحيم مصطفى المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن سبب غرق السفينة عدم الاتزان بعد تحميلها بـ43 شاحنة بضائع أغلبها خزنت داخل السفينة من ناحية اخرى مما أفقد السفينة توازنها وبدأت فى الغرق بعد 20 ميلا من ميناء سفاجا.

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مصر 365