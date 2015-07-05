انطلاق المسابقة الأدبية لإبداعات ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

أعلنت شيرين عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، عن المسابقة الأدبية الخاصة بمبادرة صيف ولادنا لإبداعات ذوى الاحتياجات الخاصة، بداية من اليوم الأحد حتى أول شهر أغسطس بفرع ثقافة الإسماعيلية.

وأشارت شيرين إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية المهارات والقدرات العقلية والعلمية والثقافية والفنية لدى أبنائنا من ذوى الإعاقة وتتضمن المسابقة القصيدة المنفردة بالفصحى القصيدة المنفردة بالعامية المصرية القصة المنفردة والمقال، وأن يكون المتسابق من ذوى الإعاقة ومصرى الجنسية ألا يقل سن المتسابق فى أى من مجالات الإبداع عن 15 عاما، وألا يزيد السن عن 25 عاما عند بداية الإعلان عن المسابقة، وألا يكون قد تقدم بذات العمل أو فاز عنه بجائزة من أية جهة أخرى من قبل ولا يقوم المتسابق بتدوين أية بيانات شخصية على الصفحات الداخلية للعمل المقدم إلى المسابقة.

وقالت: "لن يلتفت إلى الأعمال المخالفة لهذا الشرط ويراجع المتسابق العمل المتقدم به إلى المسابقة مراجعة لغوية ونحوية ويحق للمتسابق الاشتراك فى أكثر من مجال من مجالات المسابقة على ألا يزيد عن عملين، ولا يحق للمتسابق المطالبة برد الأعمال المقدمة إلى المسابقة سواء فاز أم لم يفز".

وأضافت شيرين أن الهيئة تقدم جوائز مالية لكل مجال من المجالات -المقال الجائزة الأولى 500 ج الجائزة الثانية300 ج الجائزة الثالثة 200 ج والقصيدة المنفردة بالفصحى الجائزة الأولى 500ج الجائزة الثانية 300ج الجائزة الثالثة 200 جنية -القصيدة المنفردة بالعامية الجائزة الأولى 500 ج الجائزة الثانية300 ج الجائزة الثالثة 200 ج والقصة المنفردة الجائزة الأولى 500 ج الجائزة الثانية 300 ج الجائزة الثالثة 200ج ومنح الهيئة شهادة تقدير للفائزين فى المسابقة فى حفل توزيع الجوائز ويتم تقدم جميع الأعمال من نسختين مكتوبتين بالكمبيوتر مع نسخة إليكترونية على أسطوانة مضغوطة (CD) وتستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد وكذا الأعمال المدون على أى من صفحاتها اسم المتسابق أو بيانات الشخصية.