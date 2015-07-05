بالصور.. إطلاق اسم الشهيد إسلام المسلمى على أحد المدارس بقريته فى الشرقية

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إطلاق اسم الشهيد مجند إسلام عبد المنعم المسلمى على أحد المدارس بقريته المسلمية مركز الزقازيق تخليدا لذكراه.

وأكد المحافظ أنه سيتم إطلاق أسماء جميع الشهداء الـ6 من أبناء المحافظة على المدارس تكريما لهم، واعتزازا بما قدموه من بطولات فى مواجهة العدو الإرهابى.

وكان محافظ الشرقية قد توجه، أمس السبت، لأداء واجب العزاء فى الشهيد بمنزل أسرته بمنطقة حسن صالح بالزقازيق، وقرر نقل إحدى قريبات الشهيد التى تعالج بمستشفى التيسير بالزقازيق إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمتابعة الحالة واتخاذ ما يلزم.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية بمدينة الزقازيق، واستمع لشكاوى المواطنين، وشاهد مزلقان أبو عميرة بعد افتتاحه، وأكد بأنه محور مرورى جديد لفك الاختناقات المرورية أعلى كوبرى الصاغة، وتفقد طريق ترعة الرملية وشاهد أعمال الرصف بهذا الطريق والذى قارب على الانتهاء ويربط بين طريق الزقازيق – القنايات و طريق الزقازيق – ميت غمر، وأكد على أن هذا الطريق محور مرورى مهم لفك الاختناقات المرورية داخل المدينة.



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