جولات لمحافظ الأقصر للوقوف على أعمال تجديد الشوارع

شدد محمد بدر، محافظ الأقصر، على رؤساء المدن والأحياء بالمرور اليومى ومتابعة احتياجات ومتطلبات المواطنين وتجميل وتهذيب الشوارع وتكثيف دوريات النظافة وإصلاح الطرق وتمهيدها للسير.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر يرافقه رئيس المدينة العميد أحمد نسيم، ومدير المرور العميد حسام الشايب، وشملت الجولة شوارع التليفزيون وميدان صلاح الدين والمنشية وأحمد عرابى وقتيبة بن مسلم وميدان المحطة.

ونوه العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر إلى توجيهات المحافظ الخاصة بإصلاح وترميم وتنظيف الشوراع وإزالة المطبات العشوائية وزيادة عدد حاويات وصناديق القمامة ودراسة مقترح بتغيير عدد من محاور السير بشارعى التليفزيون وأحمد عرابى لتخفيف الزحام وتسهيل الحركة المرورية.

واستعرض العميد حسام الشايب مدير المرور خطة الإدارة لتنظيم حركة السير وضبط المرور عبر منظومة مراقبة بكاميرات متحركة بحوزة جميع ضباط المرور لرصد أية انتهاكات أو مخالفات والإبلاغ عنها بما يساهم في ضبط الوضع الأمنى بالمحافظة السياحية.

وأكد الشايب أن الأقصر أول محافظة يتم تطبيق هذه المنظومة بها حيث تعمل الكاميرات على تسجيل كل ما يحدث بالصوت والصورة وترصد معاملة الضباط مع المواطنين بكفاءة عالية وكذلك المخالفات المرورية مشيرًا إلى تخصيص زي لضباط المرور به كل وسائل الحماية والوقاية لافتًا إلى الجهود المبذولة بإدارة المرور لتحسين العلاقة بين المواطن وأفراد المرور حيث تم توزيع ملصقات خاصة وإمساكيات رمضان على المواطنين مشيرا إلى تطوير قسم التراخيص بوحدة المرور وتزويده بتكييفات ومراوح وتخصيص مكاتب لتراخيص ذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل إجراءات الترخيص للتخفيف على المواطنين.