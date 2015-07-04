حصاد محافظات مصر.. العثور على 24 جثة لإرهابيين وأسلحة من آثار مواجهات الشيخ زويد.. وضبط خلية خططت لأعمال عنف فى ذكرى 30 يونيو ببورسعيد.. والقبض على 7 أفراد بالقليوبية ينتمون للإخوان بينهم سورى

العثور على 24 جثة لإرهابيين وكميات أسلحة من آثار مواجهات الشيخ زويد

شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث رفع متظاهرو القائد إبراهيم فى الإسكندرية دُمى لـ"مرسى" بالبدلة الحمراء وطالبوا بإعدامه، وشيّع أهالى الشرقية جثمان الشهيد السادس للمحافظة في أحداث سيناء، وأطلق مجهولون أعيرة نارية على سيارة شرطة بالعاشر، ما أسفر عن إصابة مجند بطلق نارى.

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن القوات الأمنية المختصة عثرت اليوم على جثث جديدة لقتلى من المسلحين إلى جانب أسلحة خلال عمليات التمشيط لمدينة الشيخ زويد، هى من آثار معركة أول أمس بين القوات والمسلحين من التكفيريين.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على رشاش مواز، 7 بنادق آلية، 3 قاذفات "آر.بى.جى”، 6 أحزمة ناسفة، 8 قنابل يدوية من طراز"اف-1"، وصاروخ مضاد للطائرات وجهاز اتصال ماركة موتورلات إلى جانب 24 جثة للتكفيريين"7 جثث كاملة و17 أشلاء". وأضاف أنه تم تفجير 5 عبوات ناسفة عثر عليها داخل مدينة الشيخ زويد وهى من العبوات التى زرعها مسلحين لاستهداف القوات.



>ضبط خلية إرهابية خططت لأعمال عنف فى ذكرى 30 يونيو ببورسعيد

وألقت أجهزة الأمن القبض على أخطر خلية إرهابية، ارتكبت حوادث التفجيرات، وخططوا لأعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو ببورسعيد. وأكد المصدر، أن قائمة المقبوض عليهم ضمت كلا من رفيق وحيد الإسكندرانى، فنى خطوط بشركة الكهرباء، وأحمد أحمد رزق صقر، ومحمد محمد السيد الزينى، ويوسف إسماعيل يوسف محمد، وأحمد محمد إبراهيم البهائى.

ومن جانبه، أكد المصدر أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وشاركوا فى عدة تفجيرات منها، تفجير محول الكهرباء بمحيط الغرفة التجارية، وتفجير عبوة ناسفة بجوار كابينة بالقرب من سنترال بورسعيد العمومى، ووضع عبوة ناسفة تم إبطال مفعولها بجوار مصنع ميتكو بمنطقة أرض الجولف.

وأشار المصدر إلى أن اعتراف العناصر الإرهابية بحيازتهم للعبوات الناسفة بهدف استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية خلال ذكرى 30 يونيو، بالإضافة إلى ملكيتهم للأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وتحرر المحضراللازم، والتحفظ عل المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم.

أمن القليوبية يضبط خلية إرهابية من 7 عناصر بينهم سورى ينتمى لجبهة النصرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى بالقليوبية من ضبط خلية إرهابية مكونة من 7 أفراد ينتمون لجماعة الإخوان، بينهم شاب سورى ينتمى لجبهة النصرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لنشر العنف والفوضى، والتعدى على بعض الأماكن الحيوية، واستهداف أبراج الكهرباء؛ بهدف زعزعة استقرار البلاد، وضبط بحوزتهم شارات رابعة، ومنشورات تحرض على العنف، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.

وشهدت محافظة القليوبية حالة استنفار أمنى عقب دفن جثتى القياديين الإخوانيين ناصر الحافى عضو مجلس الشعب المنحل عن جماعة الإخوان وهشام إسماعيل زوج النائبة الإخوانية والقيادية بالجماعة هدى غنية. وأحبطت الأجهزة الأمنية مخططات لبعض أنصار الجماعة لإشاعة الفوضى في بعض قرى القناطر الخيرية وشبين القناطر ، بعد مقتل القياديين الإخوانيين ضمن افراد خلية 6 أكتوبر.

متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون دمى لمرسى بالبدلة الحمراء ويطالبون بإعدامه

نظم عدد من المواطنين وقفة على كورنيش الإسكندرية أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم، ورفع المتظاهرون دمى ترتدى البدلة الحمراء للمطالبة بإعدام قيادات الإخوان على رأسهم محمد مرسى، وخيرت الشاطر.

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة وضعوا عليها صور شهداء الجيش والشرطة، الذين راحوا ضحية الاعتداءات الغاشمة من الإرهاب، منددين بمقتل النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات وشهداء الجيش المصرى الذين راحوا ضحية الهجوم الإرهابى الأخير بسيناء.

وطالب المتظاهرون باستنفار قوى الجيش والشعب، مؤكدين على دعمهم للجيش فى حربه على الإرهاب، مضيفين أن الجيش المصرى 90 مليون مصرى، كما طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ اجراءات رادعة ضد الإرهاب وقياداته واقتلاع جذورة من البلاد.



>متظاهرو القائد إبراهيم يحرقون علم داعش تنديدا بالإرهاب فى سيناء

قام متظاهرو القائد إبراهيم بحرق علم داعش تنديدا بالعمليات الإرهابية التى ارتكبها الإرهابيون ضد قوات الجيش بسيناء، ورفع المتظاهرون صورالرئيس السيسى والمستشار الشهيد هشام بركات وشهداء الجيش والشرطة، و رددوا هتافات لا للإرهاب، الجيش والشعب إيد واحدة، و بنحبك يا سيسى، و يا ابو دبورة و نسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب.

أهالي الشرقية يشيعون جثمان الشهيد السادس للمحافظة في أحداث سيناء

شيع الآلاف من أهالي قرية قهبونة التابعة لمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، جثمان المجند الشهيد "محمد أحمد حسن علي عطية" 22 سنة والذي استشهد في الأحداث الإرهابية التي شهدتها محافظة سيناء يوم الأربعاء الماضي، بعد تأثره بأصإبته اليوم، وتم التحفظ علي جثته بمشرحة المستشفي العسكري.

حضِرَ الجثمان ملفوف بالعلم المصري وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية ،وشارك في الجنازة عدد من رجال الأمن وأصدقاء الشهيد وهتف المشيعون هتافات منها " لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ، وفي جنة الخلد ياشهيد". فيما انهارت أسرة الشهيد التي لم تكن تعلم بخبر إستشهاده إلاصباح اليوم الجمعة، واحتسبته عند الله من الشهداء.

وكانت محافظة الشرقية ، قد شيعت أمس الخميس، 5 من جنودها البواسل الذين إستشهدوا خلال تصديهم مع عدد من الضباط والجنود، للهجمات الإرهابية التي شهدتها سيناء أمس، والشهداء هم كل من "إبراهيم رمضان محمد" من قرية القطاوية مركز أبوحماد و"عوضين إبراهيم عوضين" من مدينة الإبراهيمية و"صابر أحمد محمد" كفر السيد صالح بمدينة القرين و"إسماعيل محمد إسماعيل" النخاس مركز الزقازيق و"إسلام عبد المنعم مهدي" مقيم حسن صالح الزقازيق.

كانت القوات المسلحة قد تمكنت من تصفية عدد كبير من العناصر الإرهابية، خلال مداهمات للأوكار والبؤر الإرهابية بشمال سيناء، وقد قامت عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء بمعاونة القوات الجوية بمطاردتهم وتدمير مناطق تجمعاتهم. وقد أسفرت هذه العمليات الإجرامية عن استشهاد (17) من أبطال القوات المسلحة منهم (4) ضابط وإصابة (13) آخرين منهم ضابط أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى.

مجهولون يطلقون أعيرة نارية على سيارة شرطة بالعاشر وإصابة مجند بطلق نارى

قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على سيارة شرطة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة عسكرى بطلق نارى ونجاة الضابط الذى كان برفقته.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى، يفيد أثناء قيام النقيب معتز غالى الضابط بفرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان.

وبتفقد الحالة الأمنية بدائرة العاشر من رمضان بالكيلو 58 دائرة قسم أول العاشر من رمضان، قام مجهولون يستلقون سيارة بيضاء اللون بإطلاق أعيرة نارية على سيارة الشرطة، مما أسفر عن إصابة عسكرى كان يقود السيارة بطلق نارى، فيما يقوم ضباط العاشر بتمشيط المنطقة لملاحقة الجناة وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحى، فتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على نيابة العاشر من رمضان.

ننشر أسماء المجندين المصابين على يد مجهولين أطلقواعليهم النار بالمنيا

أصيب كل من المجند رمضان إبراهيم إبراهيم، بطلق نارى فى الكتف، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما أصيب أحمد معوض محمود بطلق نارى فى الظهر، وتم تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعى.

وأكد مصدر طبى بمستشفى المنيا الجامعى، إن المجند "أحمد معوض" أجرى عملية جراحية، وتم تحويله إلى العناية المركزية، وحالتة الصحية شبه مستقرة، ويخضع للملاحظة الطبية.

كان اللواء محمد صادق الهلباوى قد تلقى إخطارا يفيد قيام مجهولين يستقلون سيارة جيب سوداء بإطلاق النار على سيارة شرطة بالطريق الصحراوى، ولاذوا بالفرار على عربية ماركة "جيب" كانوا يستقلونها.

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