الآلاف يشيعون جثمان شهيد دمياط إلى مثواه الأخير فى مدينة ميت أبوغالب

أدى اليوم الآلاف من أبناء محافظة دمياط ومدينة ميت أبو غالب، يتقدمهم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ صلاة الجنازة على جثمان الشهيد مجند سامح ضياء القصبى ابن ميت أبو غالب الذى استشهد فى الأحداث الإرهابية التى شهدتها سيناء منذ يومين، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور قيادات من القوات المسلحة وسط هتافات من الحضور "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، حق الشهيد مش هايروح، هانجيب حقك ياشهيد، القصاص ، القصاص"، حيث وصل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه صباح اليوم قادما من مستشفى القصاصين بالإسماعيلية .

يذكر أن الشهيد خريج كلية الخدمة الاجتماعية، ويعمل والده موجه عام خدمة اجتماعية بالتربية والتعليم، وهو أخ لشقيقين محمد موظف بمحكمة كفر سعد، وأحمد طالب بكلية التجارة.

وأكد محمد العفيفى صديق الشهيد لـ" اليوم السابع" أن الشهيد يتمتع بسمعة طيبة بين أهالى المدينة، وهو مثال للخلق والالتزام، وهو بفعل "ابن موت" كما أطلق عليه أهالى المدينة، بسبب صفاته الحميدة، ونحسبه عند الله شهيدا فى الجنة ونطالب بحقه من القتلة.