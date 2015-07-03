محافظ سوهاج يستبعد رئيس الوحدة المحلية لقرية سفلاق بعد شكاوى الأهالى

استبعد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لقرية سفلاق بمركز ساقلتة. وجاء ذلك بعدما اشتكى بعض الأهالى من انسداد الترع وعدم تطهيرها من الحشائش مما يتسبب فى عدم وصول المياه إلى الأراضى الزراعية وجفافها وعدم وجود إنارة كافية بالشوارع ليلاً حيث أصدر التعليمات بالاهتمام بتطهير الترع.

ولاحظ المحافظ أثناء تفقده قرية سفلاق وجود شجرة قد تتسبب فى وجود حوادث بالمنطقة وذلك بمنتصف الطريق الذى اشتكى منه الأهالى بسبب عدم وجود إضاءة كافية به وقد أصدر التعليمات بجرد اللمبات الكهربائية الموجودة بالوحدة المحلية وإمداد الشوارع بالإضاءة الكافية، كما تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بنجع حامد حيث أشاد بمدى النظافة والالتزام من قبل العاملين بالوحدة وقد أصدر التعليمات وكيل وزارة الصحة بصرف مكافأة مادية لهم، كما تفقد أيضًا مدرسة نجع حامد الابتدائية للاطمئنان على سير امتحانات الدور الثانى بها.

وخلال تفقد وحدة صحة الأسرة بسفلاق شاهد المحافظ وجود عدد كبير من الأجهزة والأدوار غير المستغلة بالوحدة وقد كلف وكيل وزارة الصحة بنقل الأجهزة إلى المستشفيات التى تحتاج إلى هذه الأجهزة من خلال تشكيل لجنة لجرد الأجهزة وتحويلها إلى المستشفيات وإعداد تقرير بذلك، كما تفقد المحافظ مستشفى حميات سفلاق والتى تعانى الكثير من الإهمال ويوجد بها أسرة متهالكة ووصلات أسلاك غير مغطاة وعدم نظافة وشكوى بعض المرضى من قيامهم بشراء العلاج من خارج المستشفى ووجود نقص فى عدد الأطباء.

وقررالمحافظ تكليف وكيل وزارة الصحة بوضع خطة لتطوير المستشفى ونقل الأجهزة غير المستغلة الموجودة بوحدة صحة الأسرة إلى المستشفى.

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