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بالصور.. تشييع جثمان شهيد الإسماعيلية من كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب

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بالصور.. تشييع جثمان شهيد الإسماعيلية من كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالصور.. تشييع جثمان شهيد الإسماعيلية من كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب
وصل، منذ قليل، جثمان الشهيد أبانوب صابر جاب الله شهيد محافظة الإسماعيلية، الذى استشهد فى الهجمات الإرهابية على أكمنة الجيش والشرطة أمس الأربعاء بسيناء، من قبل جماعات إرهابية، والتى أسفرت عن استشهاد 17 من القوات المسلحة، وذلك تمهيدًا لتشييع الجنازة من كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب.

وأدى الإهالى الصلاة عليه داخل الكنيسة بحضور قائد الفرقة 18 واللواء طارق شاهين مساعد مدير الأمن والعقيد أحمد دسوقى بالفرقة 18، والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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