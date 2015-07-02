شقيق شهيد بالشرقية:"إسماعيل وصانى بوالديه وعايز أرجع الجيش عشان أجيب حقه"

أكد أشرف محمد شقيق المجند الشهيد "إسماعيل محمد إسماعيل" المقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق بالشرقية، أن آخر اتصال لشقيقة الشهيد كان قبل 15 يوما فى أول أيام شهر رمضان، والذى قال له فيها: "خالى بالك من أمك وأبوك وإخواتك أنت الكبير دول نور عينك أنا كان نفسى أكون معاكم فى أول يوم رمضان لكن غصب عنى بوس أيد أمك وخاليها تدعى ليا ".

وأضاف شقيق الشهيد باكيا: "لقد أنهيت الخدمة العسكرية منذ عام ولكن نفسى أرجع تانى للجيش عشان أجيب حق أخويا، مشير أن الشهيد قضى خدمته فى منطقة الصالحية، قبل شهرين تم نقله لسيناء ولم ينزل أى إجازة من وقتها وآخر اتصال كان أول يوم رمضان .

يشار إلى أن الشهيد حاصل على دبلوم الصنايع عمرة 20 عاما، وله 5 أشقاء، ووالدة يعمل مدرس معهد الفتيات الدينى .



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الشهيد إسماعيل محمد إسماعيل



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