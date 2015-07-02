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محافظ الإسماعيلية إنشاء 166 مشروعا وتوفير 455 فرصة عمل للشباب

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محافظ الإسماعيلية إنشاء 166 مشروعا وتوفير 455 فرصة عمل للشباب محافظ الإسماعيلية إنشاء 166 مشروعا وتوفير 455 فرصة عمل للشباب
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تمت الموافقة على 166 مشروعا بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتى توفر فرص عمل لعدد 455 عاملا، وذلك فى إطار المشروع القومى " مشروعك " التابع لوزارة التنمية المحلية والذى يتم تنفيذه حاليا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للحصول على قروض لإقامة المشروعات ومتابعة آخر تطورات المشروع وما تم إنجازه من أعمال.
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