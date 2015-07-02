بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطوير المستشفى الجامعى

تفقد اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى يرافقه وفد شعبى أعمال التطوير بمستشفى أسوان الجامعى، وأكد أن تطوير الصرح الطبى الكبير سيعود بالخير ويقدم الخدمة العلاجية المتكاملة للمواطن البسيط .

وأشار الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان إلى أن تكلفة تطوير المستشفى حوالى 160 مليون جنيه منها 52 مليون لأعمال التطوير والتجديد فى المبانى والمنشآت والباقى للأجهزة الطبية، لافتا إلى إنشاء العناية المركزة التى تضم 76 سريرا، كما تضم أعمال التطوير إنشاء المستشفى الجديد الملحق بالمستشفى الجامعى والمكون من 5 طوابق ويخصص للباطنة والأطفال بتكلفة 28 مليون جنيه بخلاف الأجهزة الطبية.

وتشمل أعمال التطوير كافة الأقسام الطبية القائمة بالفعل وأبرزها الأطفال والباطنة العامة والخاصة والحروق والتجميل والجراحة والعناية المركزة، بجانب أقسام متطورة تضم جراحة الأورام ومناظير المفاصل والعمود الفقرى والأمراض العصبية والنفسية وطب جراحة العيون والطب النووى والطبيعى .

وفى السياق أوضح الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى تزويد المستشفى بـ9 كبسولات جراحية ويتم من خلالها إجراء أى عمليات جراحية للقلب المفتوح أو المخ والأعصاب، وكل أنواع التخصصات الجراحية وهو الذى ساهم فى زيادة عدد الأسرة بالمستشفى إلى نحو 400، لافتا بأن المستشفى تضم أحدث الأجهزة الطبية ومنها جهاز قسطرة للقلب والشرايين والأوعية الدموية الطرفية والدماغية، بجانب جهاز الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية المتعددة، بجانب جهاز تفتيت الحصاوى وتم إضافة 25 جهاز غسيل كلوى، وإنشاء بنك دم حديث وإنشاء مستشفى للإصابات والطوارئ و24 عيادة خارجية لاستقبال أكبر عدد من المرضى، حيث يضم مبنى العيادات الخارجية وحدة مناظير الجهاز الهضمى والصدرية ووحدة سمعيات وتخاطب وعلاج طبيعى بجانب إنشاء وحدات ذات طابع خاص.

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محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير بالمستشفي الجامعي



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مصطفي يسري والوفد الشعبي المرافق داخل مستشفي أسوان الجامعي



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أعمال تطوير المستشفي الجامعي



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تطوير المستشفي الجامعي بأسوان



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كبسولة جراحية متطورة