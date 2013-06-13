"ليوناردو دي كابريو" يجسد شخصية "راسبوتين"

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

بعد أفلام " تايتانيك"و"روميو وجوليت"وأخيرا "جيتسبي العظيم" ها هو يقوم ببطولة فيلم تاريخي عن حياه "راسبوتين"الراهب الروسي المثير للجدل.

وذكر الموقع الفرنسى "أكتو ستار"الخاص بأخبار النجوم أن الشركة الأمريكية العالمية"وارنر بروس" حصلت بالفعل على حق اقتباس"راسبوتين"الذي يجسده "دي كا بريو"ويقوم أيضا بإنتاج هذا الفيلم التاريخي بالاشتراك مع النجم الوسيم أيضا "برادلي كوبر" الذي سوف يجسد شخصية القيصر.

ويحكي هذا لفيلم بعنوان"راسبوتين ..الراهب المجنون" من إخراج ستيفن سبيلبيرج حياة الراهب الروسي راسبوتين الماجنة، وخاصة أنه استطاع التقرب من البلاط الملكي ومن القيصرفأصبح كاتم الأسرار والعشيق في بعض الأحيان، وأدين راسبوتين بالخيانة العظمى ثم اغتيل عام 1916 في مدينة بطرسبيريج الروسية..ولم يحدد بعد تاريخ بدء تصوير أو عرض

هذا الفيلم.