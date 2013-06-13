الجلد الفاخر لاطلالتك الصيفية

ابدئي بتفريغ مكان لملابسك الجلديّة هذا الصيف، لأنّها من أبرز الصيحات في ربيع وصيف 2013. فالمصمّمون أجمعوا على ادماج الجلد هذا الموسم، لكي يُضفي أناقةً ورونقاً، على امرأتهم، لا مثيل لهما.

أضيفي قطعة ملابس من الجلد إلى دولابك هذا الموسم، لأنّ موضتها لا تبطل، وهي حاصلة على موافقة كلّ محبّي الموضة عالميّاً. ولا تخافي من اعتماد هذه الخطوة خلال فترة الصيف، فمصمّمون كثيرون تبنّوا هذه الصيحة الجلديّة الرائعة، أمثال MiuMiu وMarni وAcne و Fendi، لكي تتألقي بها هذا الصيف.

ولكي تظهري دوماً في كامل أناقتك، ننصحك باتّباع الخطوات التالية مع الملابس الجلديّة:

- لا تشتري الجلد الضيّق في الصيف، لكي لا تزعجي نفسك، واتّجهي نحو التصاميم الفضفاضة وتألّقي بها.

- يُمكنك أن تتزيّني بالاكسسوارات، من دون مبالغة في ذلك، كي لا تُفقدي الجلد رونقه.

- توجّهي هذا الصيف نحو الجلود الملوّنة، إذ إنّها رائجة وتعطيك حيويةً هذا الصيف.

- لا تترك ملابسك الجلديّة في الشمس لفترات طويلة كي لا تتلف.

- يسمح لك الجلد بالتنويع ما بين الكعوب العاليّة والمسطّحة، لذا اختاري ما يُناسبك منها، ولا تُقيّدي نفسك.