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إسناد توزيع كراتين رمضان لـ"التموين"والتحقيق مع المتلاعبين بشمال سيناء

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إسناد توزيع كراتين رمضان لـ"التموين"والتحقيق مع المتلاعبين بشمال سيناء إسناد توزيع كراتين رمضان لـ"التموين"والتحقيق مع المتلاعبين بشمال سيناء
أحال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى قامت بتوزيع كرتونة رمضان إلى التحقيق، وقرر إسناد توزيع مساعدات رمضان المقدمة من القوات المسلحة إلى مديرية .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى اليوم فى مقر المدينة الشبابية بالعريش، بحضور اللواء محمد السعدنى سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء مجالس المدن ورؤساء القرى، وفتحى راشد، مدير عام التموين والتجارة، وعطية محسن مدير عام التضامن الاجتماعى، ومديرى الإدارات الاجتماعية وبعض أعضاء الجهاز التنفيذى.

وقال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور: إن بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فشلت فى توزيع كراتين رمضان على الأسر المحتاجة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت توزيع 58 ألف كرتونة، حدث فيها لغط كبير، وهناك عدد كبير من المحتاجين لم يأخذوا حتى الآن.

وأكد المحافظ أن الدفعة الثانية، سيتم تسليمها إلى مديرية التموين لتوزيعها عن طريق البقالين التموينيين والبطاقات التموينية على أن توفر مديرية التضامن الاجتماعى ومجالس المدن المخازن اللازمة لحفظ الكراتين وتأمينها حتى تسليمها إلى البقالين لتوزيعها على أصحاب بطاقات التموين.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتوزيع كراتين على أصحاب المعاشات الضمانية والأسر المحتاجة والعاملين فى مجالس المدن، وباقى المصالح الحكومية مع مراعاة حصول غير حاملى البطاقات تموينية أسوة بما يتم فى منظومة الخبز.

وأكد المحافظ ضرورة حصر وتحديد الأسر والأفراد، الذين شملهم توزيع كراتين وإعداد الكشوف الخاصة بها لمراجعتها والوقوف على ازدواجية التوزيع والحالات غير المستحقة وتسليمها بحد أقصى يوم الأحد المقبل.

وأكد حرحور التحقيق مع كافة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، التى خالفت قواعد التوزيع أو سلمت كراتين إلى غير المستحقين وقرر تشكيل لجنة لمحاسبة هؤلاء.

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مصر 365

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