"جنايات السويس" تقضى بحبس 4 إخوان سنتين لتحريضهم على العنف

قضت محكمة جنايات السويس عصر اليوم، الأربعاء، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد عبد اللطيف، وبعضوية المستشار عماد أبو الحسن، عضو اليمين، والمستشار محمد أحمد على، عضو اليسار، وسكرترية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان بقضيتين منفصلتين بحبس 9 إخوان للتحريض على العنف.

وتم الحكم على 2 من كوادر بتنظيم الإخوان الإرهابى وهم " أحمد . ح . أ " و "محمد .ع. س"بالقضية المقيدة تحت رقم 8323 بالحبس عامين مع الشغل بتهمة التجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة والجيش.

كما قررت المحكمة بالقضية المقيدة تحت رقم 528 لسنة 2014 وتعود أحداثها إلى 24 يناير 2014 والمتهم فيها 7 إخوان بالحبس على 2 حضوريا بالحبس عامين وغرامة الفين جنيه وحبس 5 هاربين بالحبس 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه جنيه للتظاهر بالمخالفة للقانون والتحريض على العنف.