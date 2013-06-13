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وزير خارجية اليمن: جميع المرحلين اليمنيين من السعودية بدون تأشيرات

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وزير خارجية اليمن: جميع المرحلين اليمنيين من السعودية بدون تأشيرات وزير خارجية اليمن: جميع المرحلين اليمنيين من السعودية بدون تأشيرات

قال أبو بكر عبد الله القربى وزير الخارجية اليمنى، إن من يتم إعادتهم من المغتربين اليمنيين فى المملكة العربية ، هم الذين دخلوا إلى الأراضى السعودية بدون تأشيرات, أى أن وجودهم فيها غير قانونى, وهذا الأمر متعارف عليه، أن أى شخص يدخل إلى أى دولة بطريقة غير شرعية يتعرض للترحيل.

وأضاف القربى، فى تصريح له اليوم، "لقد تواصلنا مع المسئولين فى المملكة حول كيفية تسهيل عملية عودة المغتربين والذين دخلوا السعودية بدون تأشيرات، حتى لا يتعرضوا فيها للامتهان والترحيل التعسفى, وتم الاتفاق أن يذهبوا إلى السفارة اليمنية ويحصلوا على وثائق مرور لأن جميعهم لا يحملون جوازات سفر، وبعد ذلك يتم الترتيب مع السلطات السعودية لنقلهم إلى الحدود اليمنية, وهذا ما يجرى حاليا بحيث يتم إعادتهم إلى اليمن دون أن يحتجزوا فى أماكن ترحيل".

وأشار إلى أن عدة حافلات وصلت إلى المنافذ اليمنية تحمل عائدين, وقال "نحن نتابع هذه الأمور يوميا مع السفارة وما لا يدركه الكثيرون أن هناك آلافا من اليمنيين يذهبون الآن إلى سفارتنا فى الرياض والقنصلية اليمنية فى جدة للحصول على وثائق المرور وأصبح العمل على السفارة والقنصلية أكبر من طاقتهما، ويعمل الموظفون فيهما إلى منتصف الليل لتسهيل عودة اليمنيين من المملكة ".

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مصر 365

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