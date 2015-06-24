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انقطاع المياه عن 5 قرى بمركز بنى سويف الجمعة لوجود أعمال ربط

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انقطاع المياه عن 5 قرى بمركز بنى سويف الجمعة لوجود أعمال ربط انقطاع المياه عن 5 قرى بمركز بنى سويف الجمعة لوجود أعمال ربط
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، عن قيامها بقطع المياه عن قرى باروط وإهناسيا الخضراء، وبنى عفان وبنى بخيت وبنى رضوان بمركز بنى سويف، وذلك من فجر الجمعة الموافق 26/6/2015 حتى الساعة 3 عصرا من ذات اليوم، نظرًا للقيام بأعمال ربط فى منطقة إهناسيا الخضراء، وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم: إنه فور الانتهاء من تلك الأعمال سوف يزداد ضخ المياه لهذه القرى من محطة أبو سليم، التى افتتحها وزير الإسكان والمحافظ الخميس الماضى.

وأعربت االمهندس محمود طه، رئيس فرع الشركة بالمحافظة، عن اعتذاره للمواطنين لقطع المياه، عنهم مطالبا بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدا على بذل العاملين قصارى جهدهم لإنهاء هذه الأعمال فى أسرع وقت.

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مصر 365