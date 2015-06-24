ضبط اثنين من مروجي المُخدرات وبحوزتهما 3 كيلو بانجو ببورسعيد

ألقت مباحث الضواحي، برئاسة الرائد ماجد هيثم، القبض على اثنين من مروجي المُخدرات، وبحوزتهما كميةٍ كبيرةِ من مُخدر البانجو، وذلك قبل توزيعها على الزبائن .

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة النقيب هيثم ماجد، رئيس مباحث الضواحي، إلى قيام كُلٍ من: ”شريف. م. ج. ا”، والمُقيم بـدائرة قسم الضواحي، و”إسلام. ف. د”، وشهرته “سوسته”، والمُقيم بنفس دائرة المركز، بجلب كميةٍ من مُخدر البانجو من خارج المدينة، تمهيدًا لترويجها على عملائهما بنطاق محافظة بورسعيد .

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحي، عقب تقنين الإجراءات من إعداد كمينٍ للمذكورين، وضبطهما بمنطقة القابوطي، وبحوزتهما لفافة كبيرة الحجم لمُخدر البانجو، والتي وزنت حوالي 3 كيلوجرامات، وكذلك عدد 25 لفافة صغيرة الحجم مُعدة للبيع لذات المخدر، وعدد2 هاتف محمول، ومبلغ مالي، فضلًا عن الأدوات المُستخدمة في إعداد وتجزأة المُخدر .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني .