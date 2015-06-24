مصرع فلاح بطلقٍ ناري في مشاجرة عائلية بسوهاج‎

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الرائد أحمد مصطفى أبو المجد، رئيس مباحث مركز شرطة ساقلتة، يُفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول المدعو “محمود يعقوب السيد همام “، وشهرته “محمد همام”، 42 سنة- فلاح، ويُقيم بناحية الجلاوية- دائرة المركز، ”جثةٍ هــامدة”، وذلك إثر إصابته بطلقاتٍ نارية بالبطن.

وبالانتقال والفحص، وسؤال كُلًا من: “يعقوب السيد همام الرماش”، وشهرته “همام”، 70 سنة- فلاح،و هو والد المجني عليه، و”عامرة علام محمود” 38 سنة- ربة منزل، وهي زوجة المجني عليه، ويُقيمان بذات الناحية إتهما كلٍ من :” أ. ب” و” ن. ف”، و”أ. ف”، ويقيمون بذات الناحية، وينتمون لعائلة القصاصين-أبناء عمومة، وسردوا قيام الأول بإطلاق أعيرة من سلاح ناري تجاه المجني عليه، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، وقيام الثاني والثالث، بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية، كانت بحيازتهما في الهواء بقصد التهديد علي أثر مشاداةٍ

> كلامية، تطورت لمشاجرة، بسبب مرور المجني عليه أمام مسكن الأول، ممتطيًا دابته، وعليها بعض الزراعات التي آثارت بعض الأتربة.

وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط الُمتهمين والسلاح المُستخدم.

كما تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1233 إداري المركز لسنة 2015، وأُخطرت النيابة العامة، والتي تولت التحقيق.