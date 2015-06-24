إحالة مدير إدارة ومفتش منطقة بـ"أوقاف أسيوط" للتحقيق فى مخالفات إدارية

أحال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الأربعاء، مدير إدارة أوقاف مدينة أسيوط شمال، ومفتش منطقة شارع الجمهورية، وفنى الهندسة بالمديرية والمشرف على هذه المنطقة للتحقيق، وتم إحالة المخالفة إلى النيابة الإدارية.

جاء ذلك عقب جولة مفاجئة قام بها وكيل الوزارة يرافقه الشيخ أحمد محمد أحمد رئيس شؤون القرآن بالمديرية، على زاوية مكة بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إنه بعد ورود شكاوى تليفونية من أهالى منطقة شارع الجمهورية، تفيد قيام مالك العقار ويدعة "شعبان.أ" الكائن به الزاوية، بهدم دورات المياه والميضة الخاصة بالزاوية، مشيرًا إلى مالك العقار كان قد تقدم بطلب لمديرية الأوقاف بتوسعة الزاوية، ولم ينتظر موافقة المهندس مدير عام المشروعات والتصميمات بالوزارة، وقام بالهدم دون الرجوع للأوقاف.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على أن الوزارة لا تتأخر فى الرد بالموافقة على أى طلب يتم إرساله وفقا للشروط والضوابط التى تضعها الوزارة.