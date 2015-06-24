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"المصريين الأحرار" عن توصيات تحصين البرلمان: نحن أمام أمرين أحلاهما مُر

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"المصريين الأحرار" عن توصيات تحصين البرلمان: نحن أمام أمرين أحلاهما مُر "المصريين الأحرار" عن توصيات تحصين البرلمان: نحن أمام أمرين أحلاهما مُر
قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن توصيات تشريعية مجلس الدولة بتحصين البرلمان القادم من الحل لمدة خمس سنوات بهدف استقرار المؤسسة التشريعية، سيأتى بعد إصدار قوانين استثنائية، مؤكداً أن الحزب يخشى وجود فراغ سياسى أو دستورى أو تشريعى بعد انعقاد البرلمان.

وأوضح العلايلى لـ"اليوم السابع": "نحن بين شقى الرحى، أن نصدر قوانين استثنائية وألا يكون هناك أرضية قانونية أو تشريعة لها، وبين أن يكون البرلمان القادم عرضة للطعن"، لافتاً إلى أن الأمرين أحلاهما مر فكلاهما غاية فى الخطورة.
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