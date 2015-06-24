ديلى ميل: مادة شهيرة توجد بالفراولة والتوت تساهم فى مكافحة السمنة

كشفت تجارب حيوانية أشرف عليها باحثون من جامعة واشنطن ستيت الأمريكية، أن تناول العنب والفواكه التى تنتمى إلى العائلة التوتية مثل التوت الأزرق والفراولة والعليق يساهم فى مكافحة السمنة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أنها تحتوى على أحد المركبات الفينولية الشهيرة، ويعرف باسم "resveratrol "، حيث يساهم فى تحويل جزء من الدهون البيضاء الضارة إلى الدهون البنية، وهى معروفة بدورها فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى وحرق الدهون.

وأضاف الباحثون أن تناول 3 حصص غذائية من الفاكهة فى اليوم، أو ما يعادل 340 جراماً، يساهم فى حرق الدهون الزائدة، لافتين أن الفئران التى حصلت على هذه المادة انخفض الوزن الذى اكتسبته بنسبة 40% مقارنة بالفئران التى لم تحصل عليها، على الرغم من اتباعهم حمية غذائية دهنية.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "International Journal of Obesity"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر يونيو الجارى.