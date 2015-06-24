محمد العيسى: "منا وفينا" مختلف تماماً عن "طاش"

اعتبر الفنان السعودي محمد العيسى أن مسلسل "منا وفينا" تجربة هامة في مشواره الفني، مشيراً إلى أنه يشارك في بطولة عدد كبير من حلقات المسلسل الذي يعرض خلال رمضان على القناة الأولى، ويلعب شخصيات منوعة وكاركترات عديدة ومنها شخصية الهندي والسعودي، وذكر العيسى أن العمل هو البطل وليس أحد من الفنانين، موضحاً أن الكل يتشارك في بطولته.

وقال محمد العيسى في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "الحمدلله ردود الفعل الجماهيرية والنقدية بالنسبة لما عرض من حلقات طيبة للغاية، ولدي ولدى الفنانون والقائمون على "منا وفينا" الدافع لتقديم عمل مميز، لا سيما وأن العام الماضي أبصم بالعشرة لم يكن هناك عمل درامي سعودي جيد".

وتمنى العيسى أن يحقق هذا العمل في كل حلقاته النجاح المأمول، لا سيما مع وجود الروح الجماعية والود والألفة التي كانت حاضرة بين الفنانين في كواليس تصوير العمل، مشدداً على أنه لم يكن هناك وجود للغيرة بين الممثلين بدليل أن الفنان الكبير عبدالله السدحان يأخذ أدوار بسيطة في بعض الحلقات بجانب بطولة عدد من الحلقات الأخرى، وأبان أنه تعامل مع أغلب الفنانين في "منا وفينا" من قبل، وتربطه بهم علاقات طيبة للغاية".

وأوضح الفنان: "أن المسلسل مختلف تماماً عن "طاش ما طاش" ولا يربطهما سوى أن الحلقات منفصلة، فالأسلوب والشكل العام والموضوعات المطروحة مختلفة تماماً، كما أن "طاش" كان منصة للنقد، أما "منا وفينا" فهو مسلسل يناقش القضايا برؤية درامية وإخراجية مغايرة".

ولفت الفنان محمد العيسى إلى: "أن الإنتاج مميز ومحترف وسخي من قبل المنتج خالد المسيند وشركة "جديرة"، مبيناً أن المخرج أسد فولادكار إضافة كبيرة للعمل وأنه أول مرة يتعامل معه خصوصاً أن أسد مخرج كبير ومعروف وتشرف بالعمل معه".

وتوقّع أنه مع نجاح المسلسل على المستوى الجماهيري وفي ظل وجود نص درامي مكتوب بحرفية يتحمّل تواجد عدد كبير من النجوم، أن تتكرر فكرة تجمّع النجوم في عمل واحد خلال الأعوام القادمة، مع ضرورة تغيير العقلية الفنية لبعض الممثلين تجاه ما يقدمون من أعمال وتجاه تعاونهم مع فنانون آخرون لتقديم عمل محترم، حسب تصريحه.

مسلسل "منا وفينا" من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمنتج المنفذ مؤسسة "جديرة" للإنتاج الفني، وتأليف ورشة نص أشرف عليها الفنان عبدالله السدحان وضمت الكتاب عنبر الدوسري، وحسين الراشد، وسعد المدهش، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: عبدالله السدحان، وفهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان.

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