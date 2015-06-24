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ضبط 90 هاربا من أحكام و8 مسجلين خطر فى حملة أمنية بالغربية

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ضبط 90 هاربا من أحكام و8 مسجلين خطر فى حملة أمنية بالغربية ضبط 90 هاربا من أحكام و8 مسجلين خطر فى حملة أمنية بالغربية
شنت مديرية أمن الغربية حملة مكبرة على مستوى المحافظة أسفرت عن ضبط 90 هاربا من أحكام جنائية وحبس ومخالفات، و8 مسجلين أشقياء خطر.

وصرح اللواء عبد الحميد عبد العظيم حصى مدير أمن الغربية بأنه فى إطار ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام تم أيضا ضبط 12 سلاحا ناريا، و 8 فرد خرطوش، و4 طبنجات وبندقية، و5 قضايا تعاطى مواد مخدرة، و 3 متهمين هاربين من قضايا شروع فى قتل وسرقة و12 سلاحا ابيض، و 18دراجة نارية بدون لوحات، و3 مشتبه فيهم جنائيا، و 8 تلوث بيئى و 980 مخالفة مرورية متنوعة.
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