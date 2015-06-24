محافظ الشرقية يحضر احتفال جمعية الأورمان بتوزيع 225 رأس ماشية على الفقراء

أكد المهندس سالم صقر مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن الجمعية أقامت حفل توزيع 225 رأس من الماشية على الفقراء بالمحافظة.

وأضاف مدير جمعية الأورمان بالشرقية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أمس أن الحفل بقرية الوزيرة التابعة لمركز أولاد صقر حضره الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية وعلى عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف توفيق وكيل وزارة الطب البيطرى والدكتورة ناميس سامى النجار والدكتور محمد جمال مسئولى الصندوق للتأمين عن الثروة الحيوانية.

>