محمد بن زايد: نعتز بما يقدمه أبناء القوات المسلحـة والأجهزة الأمنية من عطاء وبذل وولاء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتزاز قيادة دولة الإمارات وشعبها العزيز بما يقدمه أبناء القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية من عطاء وبذل بروح من التفاني والإخلاص والولاء، مشيدا سموه بأداء جنود الإمارات في كافة المواقع لواجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية داخل الدولة وخارجها لضمان امن الوطن وأمانه واستقرار البلدان الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر البطين مساء أمس عدداً من قادة وضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية.

وتبادل سموه التهاني معهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي وعلى شعب الإمارات بالرخاء والنماء. ورفع قادة وكبار ضباط المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه المناسبة الكريمة.

تهانٍ وتبريكات

كما استقبل سموه جموع المواطنين وكبار المسؤولين المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

أمن وأمان

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الجميع بهذه المناسبة الكريمة داعين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات بمزيد من الخير والتقدم والرقي والأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.