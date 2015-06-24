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صور تسلم مصر فرقاطة "فريم" الفرنسية لتعزيز أمن قناة السويس

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ينشر اليوم السابع صور استلام الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى للفرقاطة الفرنسية من نوع "فريم" متعددة الاستخدامات، بهدف تعزيز الأمن فى قناة السويس بشكل خاص.

يبلغ طول الفرقاطة فريم 142 مترًا ووزنها 6000 طن، وتُعْتَبَر قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات وفيها مهبط للمروحيات وصواريخ أرض– جو وأخرى مضادة للسفن إضافة إلى 19 "طوربيد" وأربعة رشاشات.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- مصر تتسلم فرقاطة "فريم" الفرنسية لتعزيز أمن قناة السويس
>

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مصر 365

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