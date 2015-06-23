بالصور..محافظ بنى سويف يفتتح مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا

أكد المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، أهمية دور المؤسسات والمنظمات الخيرية والتطوعية والأهلية فى الإسهام الفاعل فى تحقيق النهوض وتنمية المجتمع بالتعاون مع الحكومة ، لافتًا إلى الدور المهم الذى تقوم به جمعية الأورمان فى تطوير وتحسين الخدمات والمرافق وخاصة على مستوى القرى الأكثر احتياجًا من خلال دورها الرائد فى العمل الخيرى الذى يتمثل فى العديد من الأنشطة والفعاليات مثل إعادة إعمار منازل القرى، وتوزيع رؤوس الماشية على الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لمشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة مركز سمسطا، فى إطار التعاون بين جمعية الأورمان ومبادرة "اسمعونا فيه أمل" تفعيلًا لمبادرة قرى الأمل لإعادة إعمار 50 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع الرئيس السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، كما تفقد سليم منافذ بيع اللحوم المدعمة بالقرية والتى تدعمها المحافظة بقيمة 10 جنيهات للكيلو الواحد حيث يصل سعر كيلو اللحم البلدى إلى 45 جنيهًا وكيلو اللحم المبرد 27 جنيهًا وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

من ناحيته أوضح ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان على مستوى الجمهورية، أن الافتتاح الرئيسى اليوم بقرية الصعايدة بسمسطا، شهد إعمار وتأثيث 35 منزلا وتوزيع 50 رأس ماشية و400 جنيه شهريا للمستفيدين كبدل تغذية للماشية، بالإضافة إلى توزيع خطابات إجراء 13 عملية جراحة عيون و10 قلب.

فضلاً عن توزيع 20 كرسيًا متحركًا و4 أكشاك و12 قرض مشروعات صغيرة و14 مساعدة زواج بواقع 5000 جنيه لكل عروسة يتيمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مبادرة "اسمعونا" إحدى المبادرات الوطنية الشباب. لافتًا إلى أنه سوف يتم افتتاح وإعمار 125 منزلا بقرى: نجع حمد بالفشن (30 منزلا) ، الشركة ومطيريد بناصر(60 منزلا) خلال الأيام المقبلة.



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محافظ بنى سويف يفتتح مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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محافظ بنى سويف يصافح مواطن خلال حفل افتتاح المشروع



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اللواء ممدوح شعبان ومحافظ بنى سويف



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محافظ بنى سويف خلال حفل افتتاح مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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غرفة بمنزل ضمن مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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محافظ بنى سويف يفتتح مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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منزل ضمن مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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منازل ضمن مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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تواجد عناصر من الشرطة أثناء حفل افتتاح المشروع فى بنى سويف



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منزل ضمن مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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منزل ضمن مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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غرفة بمنزل ضمن مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا



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غرفة بمنزل ضمن مشروع إعادة إعمار قرية الصعايدة بسمسطا