تركيب أعمدة إنارة جديدة ببرج العرب ومد التيار لإنارة مسجد الرحمة

قام اللواء أحمد متولى، رئيس مركز ومدينة برج العرب، برفقة مدير إدارة الكهرباء بالمركز، بالمرور على الأعمال، التى تتم بطريق أنور السادات والخاصة برفع كوابل شبكة الجهد المنخفض.. والتى تحملها أعمدة الإضاءة ليتم تحميلها على أعمدة خاصة لشبكة الجهد المنخفض.

كما قام بالمرور على أعمال زراعة الأعمدة، والتى تتم بتمويل من الخطة الاستثمارية 2014-2015 ووجة مقاول التنفيذ بسرعة الانتهاء من أعمال حفر الجور وزرع الأعمدة وخاصة مع اقتراب نهاية تنفيذ مشروعات 2014-2015.

وإيماء إلى شكوى أهالى الكيلو 40 المقدمة إلى اللواء أحمد متولى - رئيس مركز ومدينة برج العرب بشأن عدم وجود توصيل الكهرباء لمسجد الرحمة الكائن بالكيلو 40 بالطريق الساحلى الدولى، وعلى الفور تم تشكيل مجموعة عمل قامت بزرع أعمدة شبكات ومد كابل من أقرب مصدر للتيار ليتم بذلك إنارة المسجد.

من جهة أخرى وبمتابعة إدارة الرصد البيئى بمركز ومدينة برج العرب، قامت شركة النظافة (نهضة مصر) برفع القمامة بكل من شوارع الخلفاء الراشدين- عمر بن عبدالعزيز- طريق مراقيا وبقرية بهيج عد بوابة القرية - الأفراد- محطة السكة الحديد ليكون إجمالى ماتم رفعه من قمامة 10 أطنان.



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