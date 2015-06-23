أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تركيب أعمدة إنارة جديدة ببرج العرب ومد التيار لإنارة مسجد الرحمة

Google+ Print
تركيب أعمدة إنارة جديدة ببرج العرب ومد التيار لإنارة مسجد الرحمة تركيب أعمدة إنارة جديدة ببرج العرب ومد التيار لإنارة مسجد الرحمة
قام اللواء أحمد متولى، رئيس مركز ومدينة برج العرب، برفقة مدير إدارة الكهرباء بالمركز، بالمرور على الأعمال، التى تتم بطريق أنور السادات والخاصة برفع كوابل الجهد المنخفض.. والتى تحملها أعمدة الإضاءة ليتم تحميلها على أعمدة خاصة لشبكة الجهد المنخفض.

كما قام بالمرور على أعمال زراعة الأعمدة، والتى تتم بتمويل من الخطة الاستثمارية 2014-2015 ووجة مقاول التنفيذ بسرعة الانتهاء من أعمال حفر الجور وزرع الأعمدة وخاصة مع اقتراب نهاية تنفيذ مشروعات 2014-2015.

وإيماء إلى شكوى أهالى الكيلو 40 المقدمة إلى اللواء أحمد متولى - رئيس مركز ومدينة برج العرب بشأن عدم وجود توصيل الكهرباء لمسجد الرحمة الكائن بالكيلو 40 بالطريق الساحلى الدولى، وعلى الفور تم تشكيل مجموعة عمل قامت بزرع أعمدة شبكات ومد كابل من أقرب مصدر للتيار ليتم بذلك إنارة المسجد.

من جهة أخرى وبمتابعة إدارة الرصد البيئى بمركز ومدينة برج العرب، قامت شركة النظافة (نهضة ) برفع القمامة بكل من شوارع الخلفاء الراشدين- عمر بن عبدالعزيز- طريق مراقيا وبقرية بهيج عد بوابة القرية - الأفراد- محطة السكة الحديد ليكون إجمالى ماتم رفعه من قمامة 10 أطنان.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق