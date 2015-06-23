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السمنة والسكرى وتناول الملح أعداء "كبدك" احذرهم

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السمنة والسكرى وتناول الملح أعداء "كبدك" احذرهم السمنة والسكرى وتناول الملح أعداء "كبدك" احذرهم
الكبد من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان، فهو المسئول عن تنقية الدم فى الجسم، ولكن هناك العديد من الأمراض الأخرى التى تهدد سلامة الكبد. ويحذر خالد يوسف، أخصائى السمنة، من الإصابة بالسمنة للحفاظ على كبد سليم خالٍ من الأمراض.

السمنة قد تقودك للكبد الدهنى والفشل والتليف الكبدى


>وتبعًا لرأى "خالد" فالسمنة وخاصة المفرطة، تؤدى إلى تكون حويصلات دهنية حول الكبد مصيبة إياه بما يعرف بـ"الكبد الدهنى"، وهو من الأمراض التى قد تتطور إلى أمراض أشد خطرًا وهى التليف والفشل الكبدى.

مرض السكرى يضر بالكبد


>ويوضح "خالد" أن مرض السكر يعمل على زيادة نسبة الأنسولين بالدم، وهو ما يؤثر سلبًا على وظائفه بصورة كبيرة، كما يؤدى الأنسولين إلى تجمع حول الكبد، وهو ما يعد من أهم أسباب الإصابة بمرض التهاب الكبد الدهنى.

الملح يسبب تدهن الكبد


>ويؤكد خالد أن تناول الملح يؤثر سلبًا على العديد من وظائف جسم الإنسان، ومنها وظائف الكبد، فالملح يساهم بصورة كبيرة فى احتباس الماء بالكبد، وهو ما يؤدى إلى تضخمه كما يساهم أيضًا فى تجميع كميات كبيرة من الدهون حول الكبد وهو ما يؤدى لتدهنه.

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مصر 365

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