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بالصور.. الأعمال النهائية لقرية الأمل بالقنطرة شرق استعدادا لتسليمها للشباب

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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة لمشروع قرية الأمل شرق قناة السويس، واستكمال توصيل كل المرافق والخدمات الأساسية للقرية لدفع عجلة العمل بها والانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لتسليمها لحاجزيها من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمستثمرين تزامنا مع الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة.

وأشار محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات له، إلى أنه يتم حاليا إعادة تأهيل وتطوير منشآت مشروع "قرية الأمل" بقطاع القنطرة شرق والمخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين والمقامة على مساحة أربعة آلاف فدان، والتى تعتبر النواة الأولى لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان المحافظ قد قام بزيارة للقرية لمتابعة الموقف التنفيذى لما يجرى من أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة قرية الأمل وإنشاء الصوبات الزراعية الحديثة والتى بلغ إجماليها عدد 514 صوبة زراعية، بالإضافة إلى 68 بيت زراعى مصممة جميعها على أحدث وسائل تكنولوجيا الرى الحديث وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى عدد 530 منزلا ريفيا.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والدكتور مهندس إبراهيم العرينى المدير التنفيذى للمشروع والمهندس يسرى عبد الحميد مدير عام الزراعة والمهندس خالد مدين مدير عام الرى بالإسماعيلية وممثلى جهاز التعمير.

محافظ الاسماعيلية اثناء زيارته لقرية الامل -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الاسماعيلية اثناء زيارته لقرية الامل

المحافظ يطالب بالانتهاء من توصيل المرافق للقرية -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يطالب بالانتهاء من توصيل المرافق للقرية

منازل الخريجين بالقرية -اليوم السابع -6 -2015
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منازل الخريجين بالقرية

منظر افقى لمنازل القرية -اليوم السابع -6 -2015
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منظر افقى لمنازل القرية

مشروع الصوب الزراعية بعد الانتهاء منة -اليوم السابع -6 -2015
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مشروع الصوب الزراعية بعد الانتهاء منة


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