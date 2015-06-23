أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فاسكو دا جاما: رونالدينيو معنا بنسبة 90%

Google+ Print
فاسكو دا جاما: رونالدينيو معنا بنسبة 90% فاسكو دا جاما: رونالدينيو معنا بنسبة 90%

(إفي): أعلن رئيس نادي فاسكو دا جاما البرازيلي إوريكو ميراندا التعاقد مع المدرب سيلسو روث لقيادة الفريق وضم اللاعبين ليو مورا والأرجنتيني خيرمان إريرار، بجانب تأكيد وجود مفاوضات مع النجم رونالدينيو الذي فسخ مؤخرا عقده مع كيريتارو المكسيكي.

وقال ميراندا في مؤتمر صحفي: "نحن نعد مشروعا متقدما بشكل كبير وأقول أنه (رونالدينيو) سيكون معنا بنسبة 90%".

ووفقا لرئيس النادي فإنه لا يتبقى سوى الانتهاء من تفاصيل صغيرة لاتمام الصفقة حيث قد يعد الراتب المرتفع هو أحد أسباب فشل الصفقة.

وأعلن ميراندا في نفس المؤتمر التعاقد مع روث خلفا للمدرب السابق دوريفا الذي أقيل من منصبه حيث لم يحقق أي انتصار في ثمان جولات لعبها الفريق بالدوري حتى الآن.

وستكون هذه ثالث مرة يتولى فيها روث مسئولية الفريق حيث كانت أول مرتين في عامي 2007 و2010.

وأوضح المسئول أن تقديم اللاعبين مورا وإريرا سيجري خلال الأيام المقبلة، دون ايضاح المزيد من التفاصيل أو ذكر موعد محدد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع