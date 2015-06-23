فاسكو دا جاما: رونالدينيو معنا بنسبة 90%

(إفي): أعلن رئيس نادي فاسكو دا جاما البرازيلي إوريكو ميراندا التعاقد مع المدرب سيلسو روث لقيادة الفريق وضم اللاعبين ليو مورا والأرجنتيني خيرمان إريرار، بجانب تأكيد وجود مفاوضات مع النجم رونالدينيو الذي فسخ مؤخرا عقده مع كيريتارو المكسيكي.

وقال ميراندا في مؤتمر صحفي: "نحن نعد مشروعا متقدما بشكل كبير وأقول أنه (رونالدينيو) سيكون معنا بنسبة 90%".

ووفقا لرئيس النادي فإنه لا يتبقى سوى الانتهاء من تفاصيل صغيرة لاتمام الصفقة حيث قد يعد الراتب المرتفع هو أحد أسباب فشل الصفقة.

وأعلن ميراندا في نفس المؤتمر التعاقد مع روث خلفا للمدرب السابق دوريفا الذي أقيل من منصبه حيث لم يحقق أي انتصار في ثمان جولات لعبها الفريق بالدوري حتى الآن.

وستكون هذه ثالث مرة يتولى فيها روث مسئولية الفريق حيث كانت أول مرتين في عامي 2007 و2010.

وأوضح المسئول أن تقديم اللاعبين مورا وإريرا سيجري خلال الأيام المقبلة، دون ايضاح المزيد من التفاصيل أو ذكر موعد محدد.